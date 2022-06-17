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1 час назад

Новости автомира: иностранные автокомпании пообещали вернуться в Россию после снятия санкций

Газета.Ruиещё 1

Иностранные производители автомобилей могут вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Иностранные автокомпании пообещали вернуться в Россию
Фото: Виталий Невар/ТАССВиталий Невар/ТАСС

«Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены», - сказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.

Напомним, в конце февраля 2022 года против России были введены экономические санкции, затронувшие и авторынок. Так, официально ввозить в страну запрещено электронные компоненты и запчасти для выпуска машин. Большинство автомобильных заводов в стране были вынуждены приостановить свое производство. Кроме того, многие зарубежные автобренды временно прекратили поставки автомобилей в Россию.

Ранее стало известно, что запасы новых автомобилей в России могут закончиться через два месяца.

Автоновости,Антон Алиханов,
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