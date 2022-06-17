В России перестали расти цены на автомобили

Автомобильные компании, оставшиеся на российском рынке, перестали поднимать цены на свою продукцию после рекордных скачков, зафиксированных весной. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», изучившие ценники на сайтах производителей. Оказалось, что с 1 по 15 июня ни одна из фирм не скорректировала цены в сторону повышения. Напротив, у одного иностранного производителя рублевая стоимость всех модельного ряда даже снизилась.

Фото: © Техинком © Техинком

В первой половине июня рекомендованные розничные цены понизил баварский бренд BMW: автомобили стали дешевле для россиян на 11-20 процентов. Наиболее заметно (на 3,45 миллиона рублей) упала цена на «заряженные» M8 Coupe и M8 Gran Coupe, а меньше всего (на 720 тысяч рублей) подешевели седаны 2-Series Gran Coupe. При этом BMW сейчас не поставляет свои автомобили в Россию. Сборка остановлена и на отечественном «Автоторе».

Остальные автомарки, продолжающие работать в России, в июне держат прайс-листы на прежнем уровне. Всю первую половину весны из-за рекордного падения рубля бренды рекордно повышали цены: даже массовые машины дорожали разом на суммы более одного миллиона рублей. К маю рост замедлится, а в некоторых случаях цены начали падать. Так, у Haval подешевели кроссовер Jolion и внедорожник H9, а Chery ввела скидки на 350 тысяч рублей на Tiggo 4.