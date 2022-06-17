Россияне стали массово завозить автомобили из Японии и Кореи

«Сейчас сложилась уникальная ситуация — из-за курса доллара и иены машины дешевеют. Раньше иена стоила 100 с чем-то рублей, а сейчас 50 с чем-то. Соответственно, вырос спрос на автоимпорт. Буквально на днях пришёл пароход из Кореи с леворульными BMW. Разница в ценах с дилерскими центрами огромная — у дилера Lexus может стоить 10 млн рублей, а везут его за четыре. И такая картина по многим автомобилям», — рассказал один из импортёров.