Россияне стали массово завозить автомобили из Японии и Кореи. Как сообщает PrimaMedia со ссылкой на участников рынка, укрепление рубля на фоне доллара и евро спровоцировало ажиотажный спрос на машины.
Согласно статистике Владивостокской таможни, за весну 2022 года через границу ввезли 31 865 автомобилей для личного пользования — это 38% больше, чем за такой же период 2021 года.
Спрос на корейские и японские авто связан с укреплением курса рубля — стоимость подержанных машин упала и ввезти их в Россию теперь намного дешевле, чем раньше.
Подчеркивается, что из Кореи еще можно ввезти американские и европейские машины без ограничений по цене, а из Японии — не дороже 6 млн иен (2,54 млн рублей по текущему курсу). Причина в санкциях Токио, наложенных на экспорт в Россию.
«Сейчас сложилась уникальная ситуация — из-за курса доллара и иены машины дешевеют. Раньше иена стоила 100 с чем-то рублей, а сейчас 50 с чем-то. Соответственно, вырос спрос на автоимпорт. Буквально на днях пришёл пароход из Кореи с леворульными BMW. Разница в ценах с дилерскими центрами огромная — у дилера Lexus может стоить 10 млн рублей, а везут его за четыре. И такая картина по многим автомобилям», — рассказал один из импортёров.