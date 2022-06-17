Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
25 минут назад

Новости автомира: россияне стали массово завозить автомобили из Японии и Кореи

Елена Прошина

Россияне стали массово завозить автомобили из Японии и Кореи. Как сообщает PrimaMedia со ссылкой на участников рынка, укрепление рубля на фоне доллара и евро спровоцировало ажиотажный спрос на машины.

Россияне стали массово завозить автомобили из Японии и Кореи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статистике Владивостокской таможни, за весну 2022 года через границу ввезли 31 865 автомобилей для личного пользования — это 38% больше, чем за такой же период 2021 года.

Спрос на корейские и японские авто связан с укреплением курса рубля — стоимость подержанных машин упала и ввезти их в Россию теперь намного дешевле, чем раньше.

Подчеркивается, что из Кореи еще можно ввезти американские и европейские машины без ограничений по цене, а из Японии — не дороже 6 млн иен (2,54 млн рублей по текущему курсу). Причина в санкциях Токио, наложенных на экспорт в Россию.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация — из-за курса доллара и иены машины дешевеют. Раньше иена стоила 100 с чем-то рублей, а сейчас 50 с чем-то. Соответственно, вырос спрос на автоимпорт. Буквально на днях пришёл пароход из Кореи с леворульными BMW. Разница в ценах с дилерскими центрами огромная — у дилера Lexus может стоить 10 млн рублей, а везут его за четыре. И такая картина по многим автомобилям», — рассказал один из импортёров.

Автоновости,Lexus,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители