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1 час назад

Стало известно, когда появятся новые «Москвичи»

Motor.ruиещё 5

Как и предполагалось ранее, производство автомобилей под историческим брендом «Москвичи» запустят на столичном заводе до конца нынешнего года, — эту информацию ТАССу подтвердил глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что на московском предприятии можно будет выпускать не только модели с ДВС, но также гибриды или электромобили. Известно, что партнером по проекту возрождения «Москвича» станет КамАЗ, также ведутся переговоры о сотрудничестве с китайскими компаниями.

Стало известно, когда появятся новые «Москвичи»
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Предприятие «Москвич», он же бывший «Автофрамос», принадлежавший Renault, до конца года должен запустить производство, — заявил Мантуров. — Возможно, это будет гибрид или электромобиль».

Какие именно модели будут собирать на заводе, до сих пор неизвестно, однако ранее мэр Москвы Сергей Собянин намекнул, что это будут некие современные автомобили с доступным ценником. В числе вероятных партнеров называют китайские марки FAW и BYD, но наиболее вероятным кандидатом считается JAC, у которого уже есть общие проекты с КамАЗом.

В конце мая с бывшего завода Renault в Москве демонтировали вывеску французской марки, а в начале июня предприятие официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Директором назначен замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

Что же касается Renault, то компания окончательно покинула наш рынок и не будет производить и продавать автомобили под собственным брендом. Соответственно, с нашего рынка уйдут популярные кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также Logan и Sandero (две последние модели собирали на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти). Впрочем, АвтоВАЗ не исключает, что может возобновить производство Logan и Sandero под маркой Lada.

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