Стало известно, когда появятся новые «Москвичи»

Как и предполагалось ранее, производство автомобилей под историческим брендом «Москвичи» запустят на столичном заводе до конца нынешнего года, — эту информацию ТАССу подтвердил глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что на московском предприятии можно будет выпускать не только модели с ДВС, но также гибриды или электромобили. Известно, что партнером по проекту возрождения «Москвича» станет КамАЗ, также ведутся переговоры о сотрудничестве с китайскими компаниями.

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«Предприятие «Москвич», он же бывший «Автофрамос», принадлежавший Renault, до конца года должен запустить производство, — заявил Мантуров. — Возможно, это будет гибрид или электромобиль».

Какие именно модели будут собирать на заводе, до сих пор неизвестно, однако ранее мэр Москвы Сергей Собянин намекнул, что это будут некие современные автомобили с доступным ценником. В числе вероятных партнеров называют китайские марки FAW и BYD, но наиболее вероятным кандидатом считается JAC, у которого уже есть общие проекты с КамАЗом.

В конце мая с бывшего завода Renault в Москве демонтировали вывеску французской марки, а в начале июня предприятие официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Директором назначен замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.