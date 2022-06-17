Мантуров анонсировал запуск производства на "Москвиче" в этом году

Производство автомобилей "Москвич" в столице стартует до конца года, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков РИА Новости / Павел Бедняков

Он также уточнил, что под этой же маркой возможно будут выпускаться гибридные или электрические версии автомобиля. Основным технологическим партнером "Москвича" станет КамАЗ.

На первом этапе планируется выпускать до 30 тысяч автомобилей в год.

Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС /// Музей АЗЛК