Мантуров анонсировал запуск производства на "Москвиче" в этом году

Производство автомобилей "Москвич" в столице стартует до конца года, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.
Он также уточнил, что под этой же маркой возможно будут выпускаться гибридные или электрические версии автомобиля. Основным технологическим партнером "Москвича" станет КамАЗ.
На первом этапе планируется выпускать до 30 тысяч автомобилей в год.
Министр также сообщил, что российские электромобили в этом году начнут собирать и на липецком заводе компании "Моторинвест", а первые машины будут выпущены уже в третьем квартале этого года.