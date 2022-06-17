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1 час назад

Новости автомира: Мантуров анонсировал запуск производства автомобилей на "Москвиче" в этом году

Российская Газета

Производство автомобилей "Москвич" в столице стартует до конца года, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

Мантуров анонсировал запуск производства на "Москвиче" в этом году
Фото: РИА Новости / Павел БедняковРИА Новости / Павел Бедняков

Он также уточнил, что под этой же маркой возможно будут выпускаться гибридные или электрические версии автомобиля. Основным технологическим партнером "Москвича" станет КамАЗ.

На первом этапе планируется выпускать до 30 тысяч автомобилей в год.

Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС /// Музей АЗЛК

Министр также сообщил, что российские электромобили в этом году начнут собирать и на липецком заводе компании "Моторинвест", а первые машины будут выпущены уже в третьем квартале этого года.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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