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2 часа назад

Новости автомира: назван срок запуска производства на заводе «Москвич»

Лера Букина

Производство на заводе «Москвич» должно начаться до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), передают «Известия».

Назван срок запуска производства на заводе «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не исключен и выпуск гибридных авто или электроверсии, указал он.

«Мы вчера у президента согласовали одну из мер поддержки — это компенсация скидки на поставку данного вида продукции в объеме 2,6 млрд рублей на текущий год. Мы ждем выхода уже готовой продукции на «Моторинвесте» — это липецкое предприятие — в III квартале текущего года», — подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что, по данным холдинга «Ромир», свыше 60% автомобилистов готовы рассмотреть возможность приобретения обновленной версии автомобиля «Москвич».

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, вероятно, захочет приобрести новый «Москвич», если он будет сделан качественно.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что располагающийся в столице завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». По его словам, на первом этапе организуют производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.

В конце февраля на заводе временно ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих. В марте автоконцерн сообщил о приостановке деятельности в России.

Автоновости,Renault,Денис Мантуров,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,Минпромторг,
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