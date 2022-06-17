Силуанову предложили первому пересесть на Lada

«Я думаю, что человек должен личным примером поддержать свою идею. Когда я увижу, что Силуанов лично пересядет на отечественный автомобиль, а также члены его семьи будут ездить на личных автомобилях, только тогда его слова, как руководителя, будут иметь вес. Очень часто те или иные руководители пытаются внедрить демократию, импортозамещение и прочие вещи на ступень ниже себя. Я считаю, что нужно начинать с себя, хочу посмотреть, на каком автомобиле будет передвигаться наш министр финансов».