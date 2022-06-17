Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Силуанову предложили первому пересесть на Lada

Елена Прошина

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев предложил министру финансов Антону Силуанову, который предложил чиновникам пересесть на Lada, начать с себя. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Силуанову предложили первому пересесть на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Силуанов заявил, что госслужащие могли бы обеспечить спрос на автомобили отечественного производства, если бы сами пересели на них. В пример министр привел Lada. По словам Гутенева, глава Минфина должен сначала испробовать возможности автомобиля на себе и своей семье.

«Я думаю, что человек должен личным примером поддержать свою идею. Когда я увижу, что Силуанов лично пересядет на отечественный автомобиль, а также члены его семьи будут ездить на личных автомобилях, только тогда его слова, как руководителя, будут иметь вес. Очень часто те или иные руководители пытаются внедрить демократию, импортозамещение и прочие вещи на ступень ниже себя. Я считаю, что нужно начинать с себя, хочу посмотреть, на каком автомобиле будет передвигаться наш министр финансов».

Ранее на предложение Силуанова отреагировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что ждет главу Минфина в Совфеде на Lada.

Есть и чиновники, которые поддержали призыв министра. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что как госслужащий готов на все. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что не против таким образом обновить парк старых иномарок администрации. А глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что готов пересесть на Lada, если она будет заводиться в минус 50.

Автоновости,Lada,Владислав Шапша,Андрей Клишас,Владимир Гутенев,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Комитет гд по промышленности,Совет Федерации,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители