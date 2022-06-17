Силуанову предложили первому пересесть на Lada

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев предложил министру финансов Антону Силуанову, который предложил чиновникам пересесть на Lada, начать с себя. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Силуанов заявил, что госслужащие могли бы обеспечить спрос на автомобили отечественного производства, если бы сами пересели на них. В пример министр привел Lada. По словам Гутенева, глава Минфина должен сначала испробовать возможности автомобиля на себе и своей семье.
«Я думаю, что человек должен личным примером поддержать свою идею. Когда я увижу, что Силуанов лично пересядет на отечественный автомобиль, а также члены его семьи будут ездить на личных автомобилях, только тогда его слова, как руководителя, будут иметь вес. Очень часто те или иные руководители пытаются внедрить демократию, импортозамещение и прочие вещи на ступень ниже себя. Я считаю, что нужно начинать с себя, хочу посмотреть, на каком автомобиле будет передвигаться наш министр финансов».
Ранее на предложение Силуанова отреагировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что ждет главу Минфина в Совфеде на Lada.
Есть и чиновники, которые поддержали призыв министра. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что как госслужащий готов на все. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что не против таким образом обновить парк старых иномарок администрации. А глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что готов пересесть на Lada, если она будет заводиться в минус 50.