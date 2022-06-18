BMW M3 Touring стала рекордсменом «Нордшляйфе»

Ещё до официальной премьеры первого в истории BMW M3 «заряженного» универсала, которая состоится 23 июня на Фестивале скорости в Гудвуде, новая модель стала обладателем рекорда круга на культовой «Северной петле» в Германии. На «Нордшляйфе», где заводские специалисты марки работали над настройками серийного автомобиля, модель под управлением тест-пилота BMW M Йорга Вайдингера стала самым быстрым универсалом, превзойдя результат Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ Estate.

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В 2017 году 612-сильный универсал Mercedes-AMG круг по «Северной петле» прошёл за 7:45.19 и на протяжении пяти лет ни одной другой модели не удавалось превзойти этот результат. Но все изменилось в 2022 году, когда на трассу в Германии вышел новый BMW M3 Touring.

Официальной информации о технических характеристиках универсала пока нет, но можно предположить, что он оснащен 510-сильным 3,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive. Несмотря на проигрыш в мощности, новая BMW легче E63 S 4Matic+ Estate, что в том числе сыграло свою роль.