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1 час назад

Новости автомира: BMW M3 Touring стала рекордсменом «Нордшляйфе»

Motor.ruиещё 2

Ещё до официальной премьеры первого в истории BMW M3 «заряженного» универсала, которая состоится 23 июня на Фестивале скорости в Гудвуде, новая модель стала обладателем рекорда круга на культовой «Северной петле» в Германии. На «Нордшляйфе», где заводские специалисты марки работали над настройками серийного автомобиля, модель под управлением тест-пилота BMW M Йорга Вайдингера стала самым быстрым универсалом, превзойдя результат Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ Estate.

BMW M3 Touring стала рекордсменом «Нордшляйфе»
Фото: © BMW© BMW

В 2017 году 612-сильный универсал Mercedes-AMG круг по «Северной петле» прошёл за 7:45.19 и на протяжении пяти лет ни одной другой модели не удавалось превзойти этот результат. Но все изменилось в 2022 году, когда на трассу в Германии вышел новый BMW M3 Touring.

Официальной информации о технических характеристиках универсала пока нет, но можно предположить, что он оснащен 510-сильным 3,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive. Несмотря на проигрыш в мощности, новая BMW легче E63 S 4Matic+ Estate, что в том числе сыграло свою роль.

Круг по 20,8-километровому кругу M3 Touring прошла за 7:35.060, а более короткий 20,6-километровый вариант «Нордшляйфе» новинка BMW проехала за 7:30.300. В итоге модель не только на десять секунд обогнала Mercedes-AMG, но и оказалась быстрее Honda NSX, BMW M5 Competition (F90) и Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera.

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