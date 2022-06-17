АвтоВАЗ может начать производство самокатов и мотоциклов

На заводах АвтоВАЗа могут наладить производство электросамокатов и мотоциклов. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил Максим Соколов .

По словам Соколова, в качестве побочного производства на АвтоВАЗе выпускаются тележки для логистики внутри завода. Такие тележки являются электрическими беспилотниками. Также у предприятия уже есть наработки, которые пользуются большим спросом. «Все может быть, а мы не отказываемся ни от одной стратегической мысли», - заявил Соколов.