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1 час назад

Новости автомира: Автоконцерн АвтоВАЗ может начать производство самокатов и мотоциклов

Южный автомобиль

На заводах АвтоВАЗа могут наладить производство электросамокатов и мотоциклов. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил Максим Соколов.

АвтоВАЗ может начать производство самокатов и мотоциклов
Фото: АвтовазАвтоваз

По словам Соколова, в качестве побочного производства на АвтоВАЗе выпускаются тележки для логистики внутри завода. Такие тележки являются электрическими беспилотниками. Также у предприятия уже есть наработки, которые пользуются большим спросом. «Все может быть, а мы не отказываемся ни от одной стратегической мысли», - заявил Соколов.

Сроки запуска производства мотоциклов и электросамокатов на АвтоВАЗе Соколов не уточнил.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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