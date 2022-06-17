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51 минуту назад

Новости аптомира: Porsche заплатит 80 млн долларов за махинации с вредными выбросами

Motor.ru

Концерн Volkswagen AG и его «дочка» Porsche согласились выплатить 80 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии о мошенничестве с данными о вредных выбросах и расходе топлива. По данным Reuters, ложь в показаниях затронула около полумиллиона автомобилей 2005-2020 модельного года в США. Средства пойдут на компенсации введенным в заблуждение владельцам, каждому из которых будет выплачено от 250 до 1109 долларов.

Porsche заплатит 80 млн долларов за махинации с вредными выбросами
Фото: © Porsche© Porsche

Porsche и покупатели автомобилей, заявившие об обмане, заключили мировое соглашение, которое должно быть одобрено федеральным судьей. Сама марка при этом и не признала свою вину, однако согласилась поставить точку в разбирательствах, выплатив 80 миллионов долларов.

Адвокаты владельцев Porsche заявили, что производитель намеренно изменял оборудование тестовых автомобилей, а также манипулировал их программным обеспечением. В результате тестовые машины выбрасывали в атмосферу меньше загрязняющих веществ и более экономично расходовали топливо, чем серийные машины, купленные истцами. Испытания показали, что фактическая экономия оказалась на 1-2 мили на галлон меньше, чем указано в документации.

Также Volkswagen обязался выплатить по 250 долларов владельцам автомобилей Porsche с экстремальным режимом Sport+. Утверждается, что в таком режиме выбросы вредных веществ превышают установленные лимиты. На соответствующих автомобилях обновят ПО, чтобы привести выхлоп в соответствие с нормами.

Porsche не впервые обвиняют в манипуляциях с данными о выбросах. Так, в 2020 году компании пришлось признаться, что в период с 2008 по 2013 год занижались данные о выхлопах автомобилей с бензиновыми моторами. Годом ранее производитель был оштрафован на 535 миллионов евро за получение необоснованной экономической выгоды и халатность.

Автоновости,Volkswagen,Porsche,VolksWagen,
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