Мантуров: «Автомобили подорожали на 25-30%»

Цены на автомобили в России поднялись на 25-30%. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Сегодня автомобили подорожали на 25-30%», - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге заявил, что на рынке автомобилей зафиксированы дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако, по словам главы государства, на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность цен на авто для россиян. Кроме того, Путин поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года.
Эксперты агентства «Автостат» ранее сообщили, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.
Ранее агентство PrimaMedia, ссылаясь на участников рынка, сообщило, что спрос на автомобили из Японии и Кореи со стороны россиян резко вырос. Отмечается, что этому способствовало укрепление рубля на фоне доллара и евро. По данным Владивостокской таможни, за весну 2022 года через границу ввезли 31 865 автомобилей для личного пользования (+38% к аналогичному периоду 2021 года).