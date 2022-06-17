Мантуров: «Автомобили подорожали на 25-30%»

Цены на автомобили в России поднялись на 25-30%. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

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«Сегодня автомобили подорожали на 25-30%», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге заявил, что на рынке автомобилей зафиксированы дефицит предложения и рост стоимости продукции. Однако, по словам главы государства, на фоне параллельного падения цен на металл и изменения курса рубля необходимо обеспечить доступность цен на авто для россиян. Кроме того, Путин поручил разъяснить вопросы, которые касаются технического обслуживания и поставок автозапчастей и напомнил об актуальности поручения, данного в конце прошлого года.

Эксперты агентства «Автостат» ранее сообщили, что российские автопроизводители перестали повышать цены на автомобили. Соответствующая тенденция была зафиксирована в первой половине июня.