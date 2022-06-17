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51 минуту назад

Новости автомира: Haval увеличит объемы производства и уровень локализации в России

Motor.ru

Китайская компания Haval собирается наращивать объемы автомобилей, сборка которых налажена на территории России, а также собирать «более российские» машины — применять в них больше компонентов местного производства. Об этом сообщил ТАСС глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на ПМЭФ. По словам министра, Haval также будет продолжать обновлять модельный ряд, и новые версии автомобилей продолжат появляться на российском рынке.

Haval увеличит объемы производства и уровень локализации в России
Фото: motor.rumotor.ru

Завод Haval в Тульской области, в отличие от большинства автосборочных площадок в России, продолжает работать, несмотря на сложные экономические условия. Как пишет «Интерфакс», не останавливать конвейер в июне китайской компании позволила отсрочка от уплаты утилизационного сбора: оборотные средства были пущены на адаптацию к экономическим ограничениям.

На заводе по полному циклу производятся кроссоверы F7, F7x, Jolion и рамный внедорожник H9. В апреле к ним присоединилась еще одна модель — кроссовер Dargo, цена которого стартует с отметки в 3 199 000 рублей за базовую комплектацию.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае Haval удалось реализовать в России 892 автомобиля, заняв восьмую строчку в общем рейтинге компаний по объему продаж. По сравнению с маем 2021 года спрос на автомобили китайской марки сократился на 72 процента — и это несмотря на снижение цен на Jolion и H9. В десятке лидеров Haval удалось обойти только Volkswagen и Skoda, которые заморозили как поставки, так и производство в России.

В мае посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что доля китайских автомобилей на российском рынке будет только увеличиваться. По его словам, машины из КНР уже по ряду характеристик превосходят ушедших западных конкурентов, и потому продолжат набирать популярность среди россиян.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,Денис Мантуров,
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