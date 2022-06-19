Китайский «Лексус» привезут на российский рынок

Внедорожник Tank 500 запатентовали в России

Фото: Tank Tank

Роспатент оформил патентные документы на Tank 500 – рамный внедорожник от бренда, принадлежащего китайской компании Great Wall. Автомобиль, близкий по характеристикам к японским Lexus LX и Toyota Land Cruiser, в Китае стоит в несколько раз дешевле. Появление этой машины в России ожидается уже в ближайшее время, но значимую долю рынка она может получить только при адекватной цене, считают эксперты.

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Изображения внедорожника Tank 500, вышедшего весной 2022 года на китайский рынок, на этой неделе появились в открытой базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, причем заявка на его защиту была подана еще в октябре – вскоре после мирового дебюта машины, который состоялся на автосалоне в Чэнду.

Внедорожник Tank 500 по габаритам и функциональным возможностям схож с продукцией японских автомобильных концернов. В модификации без запасного колеса на двери багажного отсека он всего на 7 см короче новейшего Toyota Land Cruiser 300. При этом сама марка достаточно молодая и принадлежит концерну Great Wall, продажи под этим брендом начались в 2021 году с младшей модели Tank 300. Этой же компании принадлежат бренды Haval и GWM, представленные на российском рынке, а также автозавод в Тульской области.

При габаритной длине около 5 метров Tank 500 представлен на китайском рынке в пятиместном и семиместном исполнении. В соответствии с современными трендами в автопроме, комбинация приборов виртуальная, в ее основе – 12,3-дюймовый цветной дисплей.

Более крупный экран-планшет с диагональю 14,6 дюймов предназначен для медиасистемы.

В отделке салона применяются дерево и металл, на центральной консоли установлены стрелочные часы, что дает прямую отсылку к премиальным моделям японских марок. В оснащение входят светодиодные матричные фары, панорамная крыша и четырехзонный климат-контроль.

Внедорожник построен по классической рамной схеме, с продольно (а не поперечно) расположенным мотором и полным приводом, неразрезным задним мостом и независимой подвеской спереди. Фронтальная ось при необходимости подключается электромагнитной муфтой, в арсенале Tank есть понижающая передача и межколесные блокировки, а также система выбора режима движения (всего их 11).

Машина оснащена 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с наддувом и выдает 354 лошадиные силы, коробка передач – автоматическая 9-ступенчатая.

Силовая установка дополнена системой «мягкого гибрида» — с отдельной электросистемой напряжением 48 вольт для стартер-генератора, подзаряжающего аккумулятор.

Появление Tank 500 на российском рынке весьма вероятно в ближайшее время — и он может стать достойной альтернативой таким автомобилям, как Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg или Mitsubishi Pajero (как минимум — подержанным), полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«По той информации, которая у меня есть, он однозначно появится в России – или в этом году, или в начале следующего, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». – Учитывая, что большинство конкурентов в ближайшие полгода вообще вряд ли что предложат, у него есть все шансы на успех при адекватном ценовом позиционировании».

Учитывая, что в Китае цена на этот автомобиль начинается с 335 тыс. юаней (2,8 млн руб. по текущему курсу), весьма вероятно, что в России цены на Tank 500 будут начинаться с отметки 4-4,5 млн руб.,

и такая цена адекватна, полагает эксперт. Опыт Haval говорит о том, что покупатели проявляют осторожность при знакомстве с новым брендом первые полгода, но как только информация о том, что автомобиль достойный, распространится в народе, начинают рассматривать его как альтернативу более именитым маркам, аргументирует он.

«Могу спрогнозировать, что часть людей, которые рассматривали для себя пятилетний Land Cruiser, новый продукт перетянет на себя», — заключил Бургазлиев.

Китайский Tank 500 вряд ли сможет заменить такие автомобили, как Toyota Land Cruiser, если рассматривать автомобиль во всей совокупности его качеств и ощущений от вождения, возражает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Ни один китайский автомобиль, даже с учетом того, что они стали лучше, по совокупности своих качеств не дотягивает до знаковых на рынке моделей. Я говорю не про набор оснащения, но про то, как это работает, выглядит, ощущается, — отмечает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru». – Не думаю, что Tank 500 сможет стать полноценной заменой «японцам».