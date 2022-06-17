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3 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ решил разработать электромобиль

Motor.ru

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что в долгосрочной перспективе компания планирует разработать новый электрокар. По мнению топ-менеджера, выпуск подобной модели позволит соответствовать современным трендам. При этом производитель не боится существующей конкуренции в сфере батарейного транспорта, а также считает, что век двигателей внутреннего сгорания еще не прошел.

АвтоВАЗ решил разработать электромобиль
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Соколов заявил, что разработка электрокара является долгосрочной перспективой. Специалисты пока не знают, какой форм-фактор получит будущая батарейная новинка. По словам главы компании, модель может стать, как гибридом, так и чистым электромобилем. Решение будет принято в соответствии с мировыми трендами и развитием отрасли «зеленых» транспортных средств.

В то же время руководитель компании считает, что двигатели внутреннего сгорания рано списывать со счетов. По мнению Соколова, классические агрегаты все еще имеют перспективы и будут пользоваться популярностью в ближайшее десятилетие. На вопрос о конкуренции в сфере электрического транспорта он ответил, что АвтоВАЗ не боится новых игроков на рынке, поскольку стабильные условия и государственная поддержка помогут в развитии отечественных батарейных автомобилей.

У АвтоВАЗа уже были электрические автомобили -- например, El Lada и Vesta EV. При этом ранее бывший глава компании Николя Мор заявлял, что к 2028 году планируется начать выпуск автомобилей Lada на новой «зеленой» платформе. В их число должны войти машины на бензине и природном газе, а также полностью электрические модели.

В конце февраля Минпромторг сообщил, что до конца 2022 года в России появится первый серийный электрокар. Что именно будет представлять собой массовая батарейная модель, пока точно неизвестно.

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