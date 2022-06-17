Самый маленький электрокар Citroen превратится во «внедорожник»

Марка Citroen приняла решение дать зелёный свет концептуальной модели My Ami в исполнении Buggy, представленной в декабре 2021 года. Электрический внедорожник появится на авторынке с аналогичным названием в количестве 50 единиц.

Фото: car.ru car.ru

Конвейерная Citroen Buggy будет несколько проще в сравнении со своим прототипом. От обычной My Ami версия Buggy отличается, к примеру, специальными металлическими «калитками», которые заменили традиционные двери.

Авто получило более агрессивные бамперы и особую кузовную расцветку. Вместо крыши используется сворачиваемая полоса водонепроницаемой ткани. Электромобиль, как снаружи, так и изнутри украшен множественными жёлтыми акцентами.

Концептуальная модификация Citroen Buggy похвастается более брутальным внешним видом благодаря надёжным силовым бамперам, широким внедорожным автомобильным покрышкам и экспедиционному багажнику на крыше транспортного средства.

Для силового агрегата не предусматриваются какие-либо изменения. My Ami комплектуют установкой на 8 лошадиных сил. За счёт применения 5,5-киловаттного аккумулятора, автотранспорт способен на одном заряде преодолевать до семидесяти километров пути.

По заявлению представителей автобренда Citroen, фирма планирует открыть приём заказов 21-го июня. К поставкам данных транспортных средств собираются приступить 8-го августа. Все рассматриваемые пятьдесят образцов особенных электрокаров будут реализованы на французском автомобильном рынке.

В завершении стоит отметить, что необычная версия исполнения раньше появилась у аналогичной модели My Ami, представленной немецким известным автобрендом Opel.