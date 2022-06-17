В России захотели возродить бренды «Волга» и «Победа»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о планах по возрождению существовавших в СССР автомобильных брендов «Волга» и «Победа». Об этом пишет РБК.

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«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то и то», - пояснил он в интервью изданию.

При этом министр не уточнил сроки начала производства, отметив, что проект может быть реализован на разных площадках.

Ранее стало известно, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на этом заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.