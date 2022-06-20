Штраф за пропуск скорой помощи лучше штрафа за ее непропуск?

Водителей, нарушающих ПДД из-за пропуска спецтранспорта, штрафуют в автоматическом режиме. Что делать в таком случае и на что рассчитывать?

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Владимир Гердо/ТАСС

Столичный автомобилист Василий остановился на светофоре недалеко от населенного пункта Ермолино на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Крайний левый ряд. Перед его машиной стоп-линия. Сзади подъехала карета скорой помощи с включенными спецсигналами. Обогнать Василия она не могла из-за отбойника. Автомобилист был вынужден пересечь стоп-линию и перестроиться вправо, чтобы дать дорогу спешащим медикам. Это зафиксировала дорожная камера. Василию пришло «письмо счастья».

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— Скорая подъехала таким образом, что левое колесо у нее было за обочиной, то есть поддавливала: «Уступи дорогу».

— Этого не видно на фото?

— Видно на фото, что за мной скорая. Я пытался обжаловать на «Госуслугах». Там пункта «уступал дорогу приоритетному транспортному средству» нет. Мне пришлось выбрать функцию «выполнял указания регулировщика».

— Какой штраф?

— 250 рублей, а так 500 рублей. Но я заплатил и обжаловал — там фото было.

В обжаловании на «Госуслугах» действительно нет такого пункта, как пропуск спецтранспорта. Более того, сама процедура обжалования автоштрафов через этот сервис заработала совсем недавно, говорит Василий. Раньше приходилось отправлять обжалования по старинке: в конверте «Почтой России». Теперь стало удобнее. Но было бы еще удобнее, говорит автомобилист, чтобы штрафы в таких ситуациях не выписывали вовсе.

В данном случае в законодательстве есть коллизия, отмечает автоюрист Антон Трошанов. С одной стороны, водителей обязывают уступать дорогу приоритетному транспорту. В противном случае — штраф 3-5 тысяч рублей. А если пациент в карете скорой помощи умер или стал инвалидом, добавляется уголовное дело по статье «воспрепятствование оказанию медицинской помощи». С другой стороны, административное наказание для водителей при пропуске спецтранспорта прямо тоже не отменено, указывает Антон Трошанов:

Антон Трошанов автоюрист «Если водитель пропускает скорую, нарушая административное законодательство, это считается крайней необходимостью, то есть он не подлежит административной или уголовной ответственности. Соответственно, единственный вариант решения этого вопроса — обжаловать такие административные штрафы. К сожалению, это проблема современности: с увеличением количества автоматических камер фиксации возросла нагрузка на тех инспекторов, которые теоретически должны проверять каждый штраф. Все это происходит практически в автоматическом режиме. Мы, эксперты, ожидаем увеличения таких необоснованных штрафов с учетом роста автоматической фиксации».