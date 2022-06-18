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2 часа назад

Новости автомира: «Автостат»: Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском авторынке 6-12 июня

Агентство «Москва»

Самым продаваемым легковым автомобилем в России в период с 6 по 12 июня является Hyundai Solaris, его приобрели 393 покупателя, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском авторынке
Фото: Хендэ Мотор СНГХендэ Мотор СНГ

«Бестселлером российского авторынка по итогам второй недели июня стал седан Hyundai Solaris. Так, за период с 6 по 12 июня 2022 года россияне приобрели 393 экземпляра этой модели - больше, чем любой другой», - говорится в материале.

Отмечается, что второе место в рейтинге предпочтений занял отечественный седан Lada Granta, который первенствовал неделей ранее (с 30 мая по 5 июня). На этот раз он разошелся тиражом в 341 единицу. На третьей позиции модельного рейтинга расположился Kia Rio, результат которого составил 293 проданных автомобиля. Замыкают топ-5 седан Lada Vesta и кроссовер Hyundai Creta, их реализация составила 277 и 264 машин соответственно.

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