Новая Acura Integra выступит на Пайкс-Пик

В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а на лето 2022 года запланирован гоночный дебют модели. Японский автопроизводитель выставит два седана Acura TLX Type S, три купе Acura NSX Type S и один лифтбек Acura Integra в рамках заводской команды Acura Motorsports в культовой гонке The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb by Gran Turismo, которая в этом году пройдет в юбилейный 100-й раз.

Фото: © Acura © Acura

За руль новой Integra сядет молодой канадский гонщик Пол Хуберс. Дебютанту Пайкс-Пик доверят лифтбек со стартовым №41 в красно-серо-белой ливрее, которая имеет исторические корни. Раскраска современной машины отсылает к Acura Integra первого поколения, которая в 1987 и 1988 годах выиграла титулы в серии IMSA Championships под управлением пилота Паркера Джонстона.

Технически автомобиль для Пайкс-Пик не отличается от дорожной Integra — Acura сохранила 203-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор и 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Доработаны только тормоза, подвеска и дифференциал повышенного трения, причем все детали взяты из каталога аксессуаров Honda Performance Development (HPD). Дополнительно лифтбек оснастили 18-дюймовыми колесами HRE и покрышками-сликами Pirelli.