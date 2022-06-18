Путин поручил обновить стратегию развития российского автопрома

Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября нынешнего года обновить стратегию развития автомобильной промышленности в условиях прекращения поставок из-за рубежа. В числе основных задач — обеспечение технологического суверенитета в новых реалиях, который в итоге должен сделать отрасль конкурентоспособной в глобальном плане. Также Путин поставил задачу следить за ситуацией с ценами на легковые автомобили, которые показали рекордный рост весной.

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Россия должна быть обеспечена собственными технологиями и производствами, заявил Путин. Речь идет об инженерных разработках, интеллектуальных правах и ноу-хау, которые должны быть российскими. Президент не исключил продолжения ввоза некоторых не ключевых элементов из-за рубежа, но отметил, что имеющиеся на сегодняшний день проблемы с поставками не должны стать «чрезмерно острыми».

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Важное преимущество России — дешевое сырье для газомоторного топлива. Однако спрос на машины с ГБО необходимо поддерживать на правительственном уровне, включая помощь в строительстве заправочных станций в регионах.

В результате отрасль должна насытить рынок качественными и доступными автомобилями с максимумом локализованных деталей. Причем российские машины должны быть сравнимы по качеству с западными, большинство из которых на наш рынок больше не поставляются. Также автопром должен отвечать на запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства.

Путин напомнил, что в марте объем производства автомобилей упал втрое по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а в апреле — в пять раз. В целом «ситуация непростая», сказал глава государства.