«АвтоВАЗ» планирует разработать электромобиль

Российский автозавод «АвтоВАЗ» планирует разработать новую модель электромобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.
«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик, это будет гибрид или чистый электромобиль, ну, наверное, определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире, потому что, естественно, мы должны соответствовать мировым трендам», — пояснил Максим Соколов.
При этом, по словам топ-менеджера, «АвтоВАЗ» не собирается отказываться от выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания как минимум в ближайшее десятилетие.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» в ближайшие 3-4 года разработает новую современную платформу, на которой будут выпускаться модели Lada.