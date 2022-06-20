Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» планирует разработать новую модель электромобиля

Газета.Ruиещё 1

Российский автозавод «АвтоВАЗ» планирует разработать новую модель электромобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» планирует разработать электромобиль
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик, это будет гибрид или чистый электромобиль, ну, наверное, определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире, потому что, естественно, мы должны соответствовать мировым трендам», — пояснил Максим Соколов.

При этом, по словам топ-менеджера, «АвтоВАЗ» не собирается отказываться от выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания как минимум в ближайшее десятилетие.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» в ближайшие 3-4 года разработает новую современную платформу, на которой будут выпускаться модели Lada.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители