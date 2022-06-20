«АвтоВАЗ» планирует разработать электромобиль

«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик, это будет гибрид или чистый электромобиль, ну, наверное, определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире, потому что, естественно, мы должны соответствовать мировым трендам», — пояснил Максим Соколов.