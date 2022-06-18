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13 минут назад

Новости автомира: американцы предрекли российскому автопрому возвращение в XX век

Motor.ru

Американцы предрекли российскому автопрому возвращение в XX век. Журналисты CarScoops.com считают, что санкции, введенные против России, сильно ударили по автомобильной промышленности. Их коллеги из NBC News назвали отказ от современных систем безопасности, а также откат к экологическим стандартам 1996 года «ретроградным шагом» для страны, которая принимала первую крупную конференцию по безопасности дорожного движения в 2009 году.

Американцы предрекли российскому автопрому возвращение в XX век
Фото: motor.rumotor.ru

Портал NBS News соглашаются, что выпуск упрощенных автомобилей Lada стал вынужденной мерой, но напоминают, что экологический класс Granta Classic 2022 не соответствует стандартам, принятым соседями России.

Журнал Autoblog ошибочно посчитал, что одна подушка безопасности в «антикризисной» Lada Granta всё-таки будет, но даже это заблуждение не помешало сделать вывод, что собирать автомобили без иностранных компонентов сложно.

Отметили западные СМИ и низкую в пересчёте на иностранную валюту цены — базовая Granta Classic в кузове седан стоит около 11 800 долларов. Впрочем, откат в XX век продолжится, ведь вслед за «Грантой» упростят как минимум семейство Niva, а также автобусы, грузовики и коммерческий транспорт.

В США проблема тотального упрощения автомобилей пока не стоит, но в 2022 году зафиксирован рекордный рост цен на топливо. Ценники на заправках переписывают так быстро, что даже полиция вынуждена отказываться от использования патрульных машин.

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