АвтоВАЗ ищет возможность снизить стоимость автомобилей

АвтоВАЗ находится в поиске вариантов, как снизить стоимость автомобилей — этот вопрос автопроизводитель обсудит с поставщиками. Несколькими днями ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить новую стратегию автопрома, которая учитывала бы наличие в стране собственных критических технологий. «Металл дешевеет, рубль укрепляется — это должно сказаться на стоимости легковых автомобилей, и они должны быть доступными для потребителей», — заявил тогда Путин.

Фото: © Lada © Lada

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, уже на этой неделе АвтоВАЗ проведет конференцию со своими поставщиками, чтобы обсудить варианты снижения стоимости машин марки Lada.

АвтоВАЗ пока производит только одну модель, Lada Granta в упрощенной версии, без подушек безопасности, «сложной» электроники и с пониженным до Евро-2 экологическим классом. Этот автомобиль на сегодняшний день является самым доступным на рынке: цены начинаются от 678,3 тысячи рублей за Гранту в кузове седан (без учета скидок).