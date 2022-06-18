«АвтоВАЗ» планирует разработать новые модели автомобилей

«Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива «АвтоВАЗа», - уточнил Азаров.