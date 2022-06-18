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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» планирует разработать новые модели автомобилей

Илья Родин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что концерн «АвтоВАЗ» планирует разработать новые модели и платформы. Конструкторы сосредоточатся на том, чтобы найти замену зарубежным узлам и агрегатам. Об этом пишет РИА «Новости».

«АвтоВАЗ» планирует разработать новые модели автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«АвтоВАЗ» сегодня, конечно, не отменяет своих планов по разработке новых моделей и платформ. Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что часть необходимых комплектующих по-прежнему поставляется из дружественных стран.

«Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива «АвтоВАЗа», - уточнил Азаров.

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов поддержал ранее идею пересадить российских чиновников на автомобили Lada. Он сказал, что компания готова ее реализовать.

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