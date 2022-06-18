Китайцы начали продажи компактвэна вдвое дешевле Lada Largus

Китайцы начали продажи компактвэна Wuling Jiachen. Речь идёт о 4,8-метровом трёхрядном автомобиле, который разработан усилиями китайского концерна SAIC и американского гиганта General Motors. На выбор предложены два четырёхцилиндровых двигателя с наддувом и без, можно выбирать между вариатором и 6-ступенчатой «механикой». Цены привлекательные: от 68 800 юаней (эквивалент 568 тысяч рублей), то есть новинка вдвое дешевле Lada Largus (от 1 235 900 рублей).

Фото: © Wuling Jiachen, autohome.com.cn © Wuling Jiachen, autohome.com.cn

Конструктивно Wuling Jiachen прост: компактвэн базируется на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, спереди подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая балка. По традиции китайские автомобили Wuling играют в бюджетном сегменте, но топ-версия двухобъёмника неплохо оснащена.

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У богатых комплектаций с турбомотором объёмом 1,45 литра (147 сил, 250 Нм) и вариатором есть мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, перфорированные передние сиденья с электрорегулировками и двухцветный салон с россыпью USB-разъёмов. Всем Wuling Jiachen положены раздельные кресла на втором ряду, а альтернативы однозонному климат-контролю нет.

С точки зрения пространства салона китайский компактвэн превосходит российский Largus: этому способствует колёсная база 2760 миллиметров, широкий (1820 миллиметров) и высокий (1760 миллиметров) кузов. Полезный объём двухместного салона со сложенными креслами — 1177 литров. Сиденья второго ряда можно сдвигать продольно на 120 миллиметров.

На демонстрационных четырёхместных машинах Wuling даже изобразил отделку «под дерево» в яхтенном стиле и многоярусный багажный отсек, но в продажу такие модификации пока не поступят.

Базовый Wuling Jiachen за 68 800 юаней гораздо проще, у таких компактвэнов нет тачскрина, легкосплавных дисков, электрорегулировок сидений и вариатора. Единственный выбор — атмосферный 1,5-литровый двигатель (99 лошадиных сил, 143 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой». С вышеупомянутым турбомотором объёмом 1,45 литра ручная коробка передач тоже сочетается в единственной версии за 81 800 юаней (695 тысяч рублей).