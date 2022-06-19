Представлен недорогой «заряженный» лифтбек Changan Uni-V

Компания Changan представила топ-версию лифтбека Uni-V. «Заряженная» пятидверка получила 2,0-литровый бензиновый турбомотор (вместо 1,5-литрового), отличилась аэродинамическим обвесом, оформлением выхлопной системы и декором. Прайс-лист и характеристики будут раскрыты 25 июня, но скорее всего модель останется недорогой, и даже цена топ-комплектации не превысит отметки 150 тысяч юаней (22,3 тысячи долларов или 1,275 миллиона рублей).

Обычный Changan Uni-V со 188-сильным (300 Нм) двигателем 1.5 продаётся в Китае с начала весны, но теперь готова к дебюту более мощная модификация с 233-сильной (390 Нм) «турбочетвёркой» 2.0 серии Blue Core. Вероятно, с таким двигателем 4,7-метровый лифтбек сможет разменять 100 км/ч быстрее семи секунд.

Известно, что 2,0-литровый Changan Uni-V будет расходовать 6,9 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле (+ 0,68 л / 100 км относительно 1,5-литровой версии), однако вне зависимости от типа двигателя лифтбек можно будет заправлять АИ-92. Передний привод и 8-скоростной «автомат» Aisin безальтернативны для всех Uni-V.

Визуальные маркеры топ-версии — выхлопная система с четырьмя овальными патрубками, развитые диффузор и передний сплиттер, а также передний бампер с увеличенными воздухозаборниками тормозов.