Стандартную BMW M3 сравнили с тюнингованной BMW M240i

В линейке BMW нет недостатка в мощных моделях, но иногда у покупателей возникает закономерный вопрос — стоит ли переплачивать за заводскую «заряженную» модель или можно купить менее мощный и более доступный автомобиль, а затем прибегнуть к стороннему тюнингу, чтобы увеличить отдачу двигателя и побороться с творениями заводских инженеров? Ответ на этот вопрос искали авторы канала Officially Gassed, которые свели в одной гонке по прямой седан BMW M3 и купе BMW M240i.
BMW M3 Competition имеет под капотом бензиновую 510-сильную (650 Нм) 3,0-литровую рядную турбошестёрку, тяга от которой передается на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат. Седан весит 1730 килограммов.
Купе BMW M240i легче — 1690 килограммов — и оснащается 3,0-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 374 лошадиных силы с крутящим моментом 500 ньютон-метров, который сочетается с аналогичной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе модели полноприводные.
Но в сравнении Officially Gassed стандартному 510-сильному M3 Competition противостоял уже 450-сильный M240i, дооснащённый новым впускным и выхлопным трактами, а также новым блоком управления двигателем. Стоковый седан и тюнингованное купе сравнили в стартах с места, а также оценили их разгонную динамику в движении. Выяснилось, что у каждого варианта BMW есть свои преимущества в разных режимах гонки по прямой.