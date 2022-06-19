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2 часа назад

Mansory показала 900-сильный кроссовер Bentayga Speed

Motor.ru

Ателье Куроша Мансори, известное своими радикальными и не всегда гармоничными изменениями автомобилей, представило свое видение британского кроссовера Bentley Bentayga. Специалисты тюнинг-ателье стандартный кроссовер в исполнении Bentayga Speed превратили в модель под названием Feroza Edition. За этим названием скрывается оснащенный новым аэродинамическим обвесом автомобиль с повышенной мощностью двигателя и ярким цветовым оформлением кузова и салона.

Mansory показала 900-сильный кроссовер Bentayga Speed
Фото: MansoryMansory

Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, получивший множество мелких деталей, который выполнен из так называемого кованого карбона. Часть элементов не окрашена и позволяет оценить структуру углепластика, а часть — выполнена в тон кузову.

Стандартные колёса заменены многоспицевыми чёрными дисками. Кроссовер Feroza Edition окрашен в ярко-бирюзовый цвет, в тон которому отделан салон, от пола до потолка.

Ярко-бирюзовая кожа в интерьере сочетается с декоративными панелями из углепластика, а на потолке появилось светодиодное «звездное небо». Но по желанию в Mansory что для кузова, что для салона могут выбрать другой цвет декора.

Мощность 635-сильного 6,0-литрового бензинового W12, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, была увеличена до 900 лошадиных сил. Достичь такой прибавки в мощности позволила замена турбин, новая выхлопная система и перепрограммированный блок управления двигателем.

Автоновости,Bentley Bentayga,Bentley,
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