Mansory показала 900-сильный кроссовер Bentayga Speed

Ателье Куроша Мансори, известное своими радикальными и не всегда гармоничными изменениями автомобилей, представило свое видение британского кроссовера Bentley Bentayga. Специалисты тюнинг-ателье стандартный кроссовер в исполнении Bentayga Speed превратили в модель под названием Feroza Edition. За этим названием скрывается оснащенный новым аэродинамическим обвесом автомобиль с повышенной мощностью двигателя и ярким цветовым оформлением кузова и салона.

Фото: Mansory Mansory

Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, получивший множество мелких деталей, который выполнен из так называемого кованого карбона. Часть элементов не окрашена и позволяет оценить структуру углепластика, а часть — выполнена в тон кузову.

Стандартные колёса заменены многоспицевыми чёрными дисками. Кроссовер Feroza Edition окрашен в ярко-бирюзовый цвет, в тон которому отделан салон, от пола до потолка.

Ярко-бирюзовая кожа в интерьере сочетается с декоративными панелями из углепластика, а на потолке появилось светодиодное «звездное небо». Но по желанию в Mansory что для кузова, что для салона могут выбрать другой цвет декора.