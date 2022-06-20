В РФ Haval Jolion стал самым дешевым полноприводным китайским кроссовером

Автомобиль Haval Jolion стал самым дешевым полноприводным китайским кроссовером на российском рынке. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: Haval Haval

Этот кроссовер предлагается как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении. Стоимость автомобиля в комплектации Elite начинается от 2 499 000 рублей. Машина оснащается 1,5-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и семиступенчатым «роботом».

За 2 589 900 рублей дилеры предлагают кроссовер Changan CS75FL в полноприводном исполнении в комплектации Comfort. Под капотом у него установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с.

Полноразмерный кроссовер Geely Atlas с полным приводом с учетом спецпредложения можно приобрести за 2 607 990 рублей. Машина в комплектации Luxury LED оснащается 2,4-литровым силовым агрегатом, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и систтемой полного привода BorgWarner.

За 2 793 990 рублей можно приобрести полноприводный кроссовер Geely Atlas Pro в комплектации Luxury. Он предлагается с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.