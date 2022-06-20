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2 часа назад

Новости автомира: каким будет обновленный Geely Coolray, запатентованный в России

Motor.ruиещё 1

В открытой базе Роспатента появились изображения обновленного ФИПС, который отличается от знакомого нам кроссовера дизайном. Официально о появлении рестайлингового Coolray на российском рынке пока не сообщалось, однако то, что автопроизводитель запатентовал дизайн модели в стране, может говорить о том, что ее все же привезут. Когда именно это произойдет, неизвестно — в ближайших планах Geely запуск в России другой модели, флагманского кроссовера Monjaro.

Каким будет обновленный Geely Coolray
Фото: Motor.ruMotor.ru

Geely Coolray, или Binyue, как его называют в Китае, ждет масштабное обновление. Шпионские фотографии рестайлингового кроссовера появились в Сети весной этого года, а сейчас модель с новым дизайном (и, вероятно, другим мотором) запатентовали в России.

Принципиальных изменений в экстерьере несколько. Во-первых, у Coolray новая веретенообразная радиаторная решетка, во-вторых, другая оптика, а в-третьих, больше рубленых форм, что придает автомобилю более агрессивный и спортивный вид. В салоне ожидается появление единой панели, которая объединит цифровую приборку и экран мультимедийной системы.

ФИПС
ФИПС
ФИПС

По информации китайских СМИ, новым дизайном дело не ограничится. Они прочат обновленному Coolray полуторалитровую «турбочетверку» на 181 лошадиную силу, которая придет на смену нынешней 177-сильной «турботройке» того же объема (в российской спецификации мотор дефорсирован до 150 сил).

В России Coolray не так давно обзавелся спецверсией Nero с черным декором, а в конфигураторе вновь появилась топовая комплектация Flagship Sport. Все Кулреи поставляют с белорусского завода «Белджи», кроме Flagship Sport, который возят из Китая, как и кросс-купе Tugella. По состоянию на середину июня цены на Coolray начинаются от 2 299 990 рублей, Coolray Nero стоит 2 749 990 рублей, а Coolray Flagship Sport — от 2 709 990 рублей.

Автоновости,Geely,Роспатент,
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