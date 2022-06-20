Каким будет обновленный Geely Coolray

В открытой базе Роспатента появились изображения обновленного ФИПС, который отличается от знакомого нам кроссовера дизайном. Официально о появлении рестайлингового Coolray на российском рынке пока не сообщалось, однако то, что автопроизводитель запатентовал дизайн модели в стране, может говорить о том, что ее все же привезут. Когда именно это произойдет, неизвестно — в ближайших планах Geely запуск в России другой модели, флагманского кроссовера Monjaro.

Geely Coolray, или Binyue, как его называют в Китае, ждет масштабное обновление. Шпионские фотографии рестайлингового кроссовера появились в Сети весной этого года, а сейчас модель с новым дизайном (и, вероятно, другим мотором) запатентовали в России.

Принципиальных изменений в экстерьере несколько. Во-первых, у Coolray новая веретенообразная радиаторная решетка, во-вторых, другая оптика, а в-третьих, больше рубленых форм, что придает автомобилю более агрессивный и спортивный вид. В салоне ожидается появление единой панели, которая объединит цифровую приборку и экран мультимедийной системы.

ФИПС

ФИПС

ФИПС

По информации китайских СМИ, новым дизайном дело не ограничится. Они прочат обновленному Coolray полуторалитровую «турбочетверку» на 181 лошадиную силу, которая придет на смену нынешней 177-сильной «турботройке» того же объема (в российской спецификации мотор дефорсирован до 150 сил).