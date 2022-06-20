Каким будет обновленный Geely Coolray

В открытой базе Роспатента появились изображения обновленного ФИПС, который отличается от знакомого нам кроссовера дизайном. Официально о появлении рестайлингового Coolray на российском рынке пока не сообщалось, однако то, что автопроизводитель запатентовал дизайн модели в стране, может говорить о том, что ее все же привезут. Когда именно это произойдет, неизвестно — в ближайших планах Geely запуск в России другой модели, флагманского кроссовера Monjaro.
Geely Coolray, или Binyue, как его называют в Китае, ждет масштабное обновление. Шпионские фотографии рестайлингового кроссовера появились в Сети весной этого года, а сейчас модель с новым дизайном (и, вероятно, другим мотором) запатентовали в России.
Принципиальных изменений в экстерьере несколько. Во-первых, у Coolray новая веретенообразная радиаторная решетка, во-вторых, другая оптика, а в-третьих, больше рубленых форм, что придает автомобилю более агрессивный и спортивный вид. В салоне ожидается появление единой панели, которая объединит цифровую приборку и экран мультимедийной системы.
По информации китайских СМИ, новым дизайном дело не ограничится. Они прочат обновленному Coolray полуторалитровую «турбочетверку» на 181 лошадиную силу, которая придет на смену нынешней 177-сильной «турботройке» того же объема (в российской спецификации мотор дефорсирован до 150 сил).
В России Coolray не так давно обзавелся спецверсией Nero с черным декором, а в конфигураторе вновь появилась топовая комплектация Flagship Sport. Все Кулреи поставляют с белорусского завода «Белджи», кроме Flagship Sport, который возят из Китая, как и кросс-купе Tugella. По состоянию на середину июня цены на Coolray начинаются от 2 299 990 рублей, Coolray Nero стоит 2 749 990 рублей, а Coolray Flagship Sport — от 2 709 990 рублей.