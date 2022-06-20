Учёные пообещали увеличить запас хода BMW iX до 960 км

Мичиганский стартап Our Next Energy объявил о начале сотрудничества с BMW, в рамках которого электрический кроссовер BMW iX оснастят двухимическими аккумуляторами Gemini. В рамках эксперимента стороны проверят возможность использования батарей, созданных с использованием новых технологий и материалов, в серийных электромобилях. А заодно проведут оценку эффективности таких аккумуляторов с точки зрения увеличения запаса хода и сохранения параметров батареи во время эксплуатации.

Фото: © Our Next Energy © Our Next Energy

На одном заряде батареи ёмкостью 105,2 киловатт-часа новый BMW iX проезжает до 566 километров. Электромобиль допускает зарядку батареи переменным током мощностью до 11 киловатт либо постоянным током мощностью до 200 киловатт. На зарядку от 10 до 85 процентов уходит около 35 минут.

Аккумуляторы ONE с двойным химическим составом сочетают в себе два типа элементов, некоторые из которых предназначены для лучшего сохранения энергии, а другие — для лучшей доставки энергии. Таким образом, весь аккумуляторный блок может обеспечить большую дальность действия при использовании меньшего количества труднодоступных материалов.

Стартап утверждает, что его технология позволит BMW iX проехать 966 километров при использовании на 20% меньше лития и на 60% меньше графита в батареях. Новые решения позволят свести к минимуму использование никеля и кобальта по сравнению с традиционными батареями. Также утверждается, что это делает аккумуляторы менее склонными к тепловому разгону, а значит, они становятся безопаснее.