Jaguar готовит последний спорткар с ДВС

В следующем году у Jaguar юбилей — 75 лет со дня выпуска первого спортивного автомобиля марки, XL120. Отметить важную дату британцы намерены выпуском специальной версии F-Type, которой суждено стать последним спорткаром Jaguar с двигателем внутреннего сгорания. После этого компания встанет на путь тотальной электрификации, в рамках которой все нынешние автомобили обзаведутся экологичными двигателями либо исчезнут из модельного ряда.
«Юбилейный» Jaguar F-Type увидит свет в конце этого года, сказал глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре в интервью Auto Express. Никаких подробностей о готовящейся спецверсии он не раскрыл, отметив лишь, что она станет прекрасным завершением главы истории бренда, связанной с ДВС.
Стратегия электрификации Reimagine, общая для концерна Jaguar Land Rover (JLR), должна превратить Jaguar в ведущего производителя роскошных «батарейных» машин с ценником порядка 100 тысяч долларов. С этой целью инженеры компании в ускоренных темпах разрабатывают ультрасовременную универсальную архитектуру для электрокаров: уже скоро начнется испытание первых тестовых мулов на новой «тележке», пообещал Боллоре.
Архитектура станет основой для линейки новых моделей с ярким дизайном и передовыми системами. К 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей по плану должна составить около 60 процентов.
Накануне британский стартап Lunaz Design, занимающийся постройкой электромобилей на базе классических машин, показал переработанный XK120. Кроме пересадки силовой установки автомобиль пережил полную реставрацию, модернизацию, а также получил современную мультимедийную систему.