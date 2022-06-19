Продажи "Газелей" упали на 65%

Горьковский автозавод (ГАЗ) в мае 2022 года реализовал 1 тыс. 890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Горьковский автозавод в мае реализовал 1 тыс. 890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 13 тыс. 119 автомобилей марки ГАЗ (минус 32%)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж остается «Газель», в мае было продано 1 тыс. 307 автомобилей этой серии (минус 65%). Спрос на ГАЗ «Соболь» снизился на 14% - до 583 машин.