Концерн Ford отзывает 3,3 миллиона машин из-за проблем с коробкой передач. Дефект снова касается селектора АКПП — повреждение втулки тросика переключения скоростей способно помешать включению режима «Паркинг», в результате чего машина может скатиться под уклон. Неисправность выявлена на кроссоверах Escape и Edge, компактвэнах C-Max, седанах Fusion, а также фургонах и минивэнах Transit Connect для североамериканского рынка.

Фото: © Ford © Ford

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что отзыв включает в себя чуть более 2,9 миллиона машин в США и около 394 тысяч машин в Канаде. Представитель Ford отметил, что проблема с селектором коробки передач стала причиной шести инцидентов с имущественными повреждениями и четырёх происшествий с травмами различной степени тяжести.

Глобальный дефект втулки троса переключения передач был выявлен в 2018 году, и в предыдущих четырёх отзывах концерн Ford бесплатно отремонтировал 1,4 миллиона автомобилей по всему миру. Однако июньская кампания — самая затратная, ведь только в Северной Америке в зоне риска 3,3 миллиона машин. NHTSA отмечает, что проблема решается заменой втулки переключения передач и добавлением защитного колпачка.