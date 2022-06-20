Стало известно, что строят рядом с заводом Haval в Тульской области

В сообществе «Haval Клуб» во «Вконтакте» появились фотографии, сделанные в индустриальном парке «Узловая», где расположен завод Haval. На одном снимке запечатлено строительство дороги, а на других — огромная парковка, на которой стоят готовые автомобили. «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки уточняет, что парковка появилась еще осенью прошлого года, а в настоящее время продолжается строительство дороги, соединяющей расположенные в парке предприятия, в числе которых и завод Haval.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» — одно из немногих автомобильных предприятий в стране, которое продолжает работать. Там собирают модели Jolion, F7, F7x и H9, а не так давно на конвейер встал совершенно новый кроссовер Dargo. В компании заявили, что Haval имеет в России «гибкую систему производства, которая позволяет адаптировать объемы выпуска машин под текущий спрос на рынке». А спрос на китайские автомобили падает: в мае этого года продажи Haval просели на 72 процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го, до 892 штук.

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Несмотря на это, Haval не отказывается от планов по расширению производства в России: в скором времени рядом с автосборочным предприятием появится еще один завод, на котором наладят выпуск моторов и коробок передач. Согласно планам, он будет запущен в эксплуатацию до конца 2022 года.

Несколькими днями ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Haval собирается наращивать объемы производства автомобилей в России, а также намерен выпускать «более российские» машины — применять в них больше компонентов местного производства.