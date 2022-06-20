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1 час назад

Новости автомира: оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Лера Букина

В дальнейшем российским покупателям могут вслед за «Москвичом» предложить обновленные «Жигули». Соответствующим мнением автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин поделился в интервью радио Sputnik.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это произойдет, если «Москвич» будет пользоваться спросом на рынке.

«Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название «Москвич» там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и «Жигули», но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет «Москвич», а потом – посмотрим», – подчеркнул Субботин.

Как указал он, старые бренды – не значит устаревшие автомобили. Эксперт считает, что при изготовлении машин с «советскими именами» будут использоваться современные технологии.

Мантуров анонсировал запуск производства автомобилей

«Возрождение старых марок – это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин. Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, «АвтоВАЗ» делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире», – отметил Субботин.

Не менее чем год потребуется на то, чтобы наладить производство «Москвичей», считает эксперт.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что производство на заводе «Москвич» должно начаться до конца 2022 года. Не исключен и выпуск гибридных авто или электроверсии, указал он.

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