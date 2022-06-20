Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

«Возрождение старых марок – это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин. Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, «АвтоВАЗ» делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире», – отметил Субботин.