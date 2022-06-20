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1 час назад

Новости автомира: перечислены самые нелепые штрафы для автомобилистов в России

Елена Прошина

Нередко автомобилистам приходят нелепые штрафы. О том, за что могут оштрафовать и как такие штрафы оспорить, «Прайм» рассказала юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова.

Перечислены самые нелепые штрафы для автомобилистов в России
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, не редки случаи, когда автомобиль, двигающийся со скоростью автомобильного потока, не нарушая ПДД, получает штраф за скорости 250 – 300 км/ч.

«Тому причиной аппаратная ошибка, когда из-за сбоя в программном обеспечении камера неправильно вычисляет скорость машины, или же нарушителем является другое транспортное средство, например, мотоцикл, а камера фиксирует автомобиль», — рассказала Абдрахманова.

Есть случаи, когда штрафуют за превышение скорости эвакуатором, перевозящим машину. Также несколько москвичей были оштрафованы за то, что тень их автомобилей передвигалась по обочине, за разделительной полосой. А в Тверской области автомобилист получил штраф за превышение скорости на минус 59 км/час.

«Зачастую, когда привлечение к административной ответственности связано с нарушением работы самого электронного комплекса фотофиксации правонарушений, лучше обращаться в первую очередь к начальнику Центра автоматической фиксации административных правонарушений вашего региона», — советует юрист.

При этом необходимо будет представить доказательства отсутствия вины владельца автомобиля. Например, записи с видеорегистратора внутри автомобиля, записи с камер общегородского видео наблюдения, сведения завода-изготовителя о характеристиках и возможностях автомобиля.

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