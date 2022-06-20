Сколько LADA можно купить вместо Mercedes и Toyota

Недавно глава Министерства финансов России Антон Силуанов выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные машины, к примеру, на LADA. Стало известно, сколько новых автомобилей данной марки можно приобрести вместо иномарок, на которых ездят государственные чиновники.

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Для расчётов журналисты взяли Lada Grantа без подушки безопасности водителя, иммобилайзера, системы АБС и преднатяжителей ремней. Такая версия оценивается в 676 тысяч рублей. Напомним, что не так давно российские чиновники и работники других структур предоставили декларации о доходах и имуществе. Поэтому известно, на каких моделях они ездили в прошлом году.

В частности, губернатор Новосибирской области Андрей Травников имеет во владении Mercedes-Benz от 2019 года выпуска. На вторичном рынке такой автомобиль оценивается примерно в 10 миллионов рублей, при этом у машины главы региона ещё и красивые регистрационные номера А 001 АА 54, которые тоже стоят немало. Поэтому вместо Mersedes можно было бы купить 14,8 новых «Лада Гранта».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировал чёрную Toyota Camry нового поколения, которая оснащена 3,5-литровым силовым агрегатом V6, кожаным салоном, активной системой безопасности и максимальным перечнем опций. Оценивается такая версия в среднем в 3 миллиона рублей. Приобрести на них можно 4,4 «Лады».