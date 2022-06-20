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49 минут назад

Новости автомира: названы плюсы и минусы двигателя упрощенной Lada Granta

Елена Прошина

В 2021 году упрощенную Lada Granta начали оснащать модернизированным мотором ВАЗ-11182 с облегченным кривошипно-шатунным и газораспределительным механизмом. О его преимуществах и недостатках рассказал эксперт журнала «За рулем» Вадим Крючков.

Названы плюсы и минусы двигателя упрощенной Lada Granta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новый 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. очень экономичный. Расход топлива составляет всего 5,6 л. на 100 км. С таким мотором на Lada Granta удобнее трогаться, а также у него нет подергивания при езде на малых оборотах. Ресурс мотора составляет 200 тыс. км.

Есть у мотора и минусы. Дорогая процедура регулировки клапанов, так как для этого придется снимать распределительный вал.

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Ранее сообщалось «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta в версии Classic с 16 июня. Минимальная цена составляет 658,3 тысячи рублей. В комплектацию входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

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