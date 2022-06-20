Фото дня: Bentley перешла на производство мебели

Компания Bentley представила новую интерьерную коллекцию и свою первую линейку уличной мебели. Её, в частности, предложили обить патентованной «мраморной» тканью MARM \ MORE и текстилем Colwyn из конопляных волокон. В гамму мебели для закрытых помещений вошли шезлонг Galloway, названный в честь региона на юго-западе Шотландии, и зеркало Stirling с амальгамой из серебряного сплава, изготовленной по технологии середины прошлого века.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Собственная интерьерная линейка появилась у Bentley в 2013 году. В 2021-м в коллекцию Home вошли обеденный стол, софа, кресло-диван и рабочий стол с деревянным каркасом длиной около трёх метров, для которых предложили декор с эффектом Degradé. Одновременно Bentley представила тканевую обивку MARM \ MORE из мраморной пудры. А теперь этот эксклюзивный материал использован в первой для Bentley коллекции уличной мебели.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Коллекция получила название Solstice («Солнцестояние»). Она включает софу, кресло, пуф, шезлонг и два столика: кофейный и приставной. Вариантов обивки мягкой мебели несколько — это вельвет, шенилл, сатин, ткань MARM \ MORE и впервые текстиль Colwyn из конопляных волокон. Столешницы — разумеется, мрамор. Ключевым элементом всех предметов является каркас из отполированных до зеркального блеска стальных прутков, напоминающий «матричную» решётку радиатора автомобилей Bentley.

Motor.ru

А тем временем основная линейка мебели для закрытых помещений сезона 2022 года создана на стыке природных форм и футуристичной архитектуры. Диван, скамья и шезлонг Galloway названы в честь региона на юго-западе Шотландии, известного своими лесами, холмами, горами и открывающимися видами на Ирландское море. Основания мебели делают из трёх слоёв деревянного шпона (платан, ликвидамбар либо орешник). Отделка — глянец, браширование, лакирование с эффектом Degradé или металла.

Motor.ru

О лакировании Degradé стоит рассказать отдельно. Процесс разделён на несколько этапов. Вначале на дерево вручную наносят защитную пропитку. Затем мастер распыляет краску с определённым соотношением колера и лака для создания эффекта градиента. Дальше идут промежуточная полировка, ещё четыре слоя защитного покрытия и финишная обработка для придания детали глянцевого блеска.

Motor.ru