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2 часа назад

Новости автомира: Bentley представила свою первую коллекцию уличной мебели

Motor.ru

Компания Bentley представила новую интерьерную коллекцию и свою первую линейку уличной мебели. Её, в частности, предложили обить патентованной «мраморной» тканью MARM \ MORE и текстилем Colwyn из конопляных волокон. В гамму мебели для закрытых помещений вошли шезлонг Galloway, названный в честь региона на юго-западе Шотландии, и зеркало Stirling с амальгамой из серебряного сплава, изготовленной по технологии середины прошлого века.

Фото дня: Bentley перешла на производство мебели
Фото: Motor.ruMotor.ru

Собственная интерьерная линейка появилась у Bentley в 2013 году. В 2021-м в коллекцию Home вошли обеденный стол, софа, кресло-диван и рабочий стол с деревянным каркасом длиной около трёх метров, для которых предложили декор с эффектом Degradé. Одновременно Bentley представила тканевую обивку MARM \ MORE из мраморной пудры. А теперь этот эксклюзивный материал использован в первой для Bentley коллекции уличной мебели.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Коллекция получила название Solstice («Солнцестояние»). Она включает софу, кресло, пуф, шезлонг и два столика: кофейный и приставной. Вариантов обивки мягкой мебели несколько — это вельвет, шенилл, сатин, ткань MARM \ MORE и впервые текстиль Colwyn из конопляных волокон. Столешницы — разумеется, мрамор. Ключевым элементом всех предметов является каркас из отполированных до зеркального блеска стальных прутков, напоминающий «матричную» решётку радиатора автомобилей Bentley.

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А тем временем основная линейка мебели для закрытых помещений сезона 2022 года создана на стыке природных форм и футуристичной архитектуры. Диван, скамья и шезлонг Galloway названы в честь региона на юго-западе Шотландии, известного своими лесами, холмами, горами и открывающимися видами на Ирландское море. Основания мебели делают из трёх слоёв деревянного шпона (платан, ликвидамбар либо орешник). Отделка — глянец, браширование, лакирование с эффектом Degradé или металла.

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О лакировании Degradé стоит рассказать отдельно. Процесс разделён на несколько этапов. Вначале на дерево вручную наносят защитную пропитку. Затем мастер распыляет краску с определённым соотношением колера и лака для создания эффекта градиента. Дальше идут промежуточная полировка, ещё четыре слоя защитного покрытия и финишная обработка для придания детали глянцевого блеска.

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Помимо предметов Galloway, в коллекцию «2022» добавлены шкаф Havergate, кофейный столик Helston и зеркало Stirling. Столик изготовлен из дерева, мрамора и кожи; зеркало предлагается в том числе на серебряной амальгаме, сделанной по технологии середины XX века. На каждом предмете мебели присутствует традиционный для Bentley ромбовидный мотив — его можно найти и на сиденьях машин, и на всех неавтомобильных проектах британской компании вроде горных лыж Bomber Ski.

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Автоновости,Bentley,Aston Martin,
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