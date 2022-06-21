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2 часа назад

Новости автомира: Посмотрите на дом Генри Форда, который выставили на продажу впервые за 40 лет

Motor.ruиещё 1

В Детройте продают особняк Генри Форда. Последние 40 лет в нем жила супружеская пара, Джеральд и Мэрилин Митчеллы, однако они переезжают, в связи с чем ищут новых жильцов в трехэтажный дом с пятью спальнями и богатой историей. В 80-х годах особняк отреставрировали, вернув ему прежний вид и сохранив оригинальную сантехнику, библиотеку, комнаты для прислуги и вторую кухню в подвале. Как сообщает Crain's Detroit, дом оценили в 975 тысяч долларов (чуть больше 54 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Дом легендарного Генри Форда выставили на продажу и показали, что внутри
Фото: Motor.ruMotor.ru

Особняк расположен по адресу Эдисон-стрит, 140. Он был построен в 1908 году, в и том же году туда переехали Генри и Клара Форд, которые прожили в нем до 1915-го.

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Дом площадью 669 квадратных метров спроектировала супруга Генри Форда: в нем насчитывалось пять спален, четыре ванных комнаты, были комнаты для прислуги, большая гостиная с камином, частная библиотека со встроенными книжными шкафами и терраса. К дому прилагался участок, на котором располагался 100-метровый гараж с отдельной комнатой и ванной, сад и теплица.

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Митчеллы перебрались в бывший дом Генри Форда в 1985-м и потратили несколько лет на его восстановление. По словам главы семейства Джеральда Митчелла, он никогда не считал себя владельцем особняка. «Он навсегда останется домом Генри Форда, а мы здесь были кем-то вроде управляющих», — заявил он журналистам.

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