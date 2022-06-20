Haval рассказал о масштабной стройке в Туле

На прошлой неделе "Хавал Клуб" опубликовал пост, в котором заявил, что "китайские автомобили Haval готовятся к захвату рынка", а в качестве подтверждения опубликовал фото якобы строительства новых парковок под растущие объёмы выпускаемых машин. "РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу Haval.
"Площадка на фотографии была построена в ноябре 2021 года в соответствии с планом развития производственной инфраструктуры. Сейчас на территории индустриального парка и особой экономической зоны ведется строительство дороги, соединяющей расположенные в их границах предприятия, в числе которых и завод Haval. Именно она запечатлена на фотографиях со строительной техникой", - рассказали в представительстве марки.
Также в компании отметили, что Great Wall в России имеет гибкую систему производства, которая позволяет адаптировать объёмы под текущий спрос на рынке.
"Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем решения по мере ее развития", - резюмировали в Haval.
По итогам мая 2022 года Haval занимает второе место по объёмам продаж новых автомобилей в России, бестселлером марки является Haval Jolion, за которым идут кроссоверы F7/F7x.
Последней новинкой Haval в России стал кроссовер Dargo - одноклассник Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.