Haval рассказал о масштабной стройке в Туле

"Площадка на фотографии была построена в ноябре 2021 года в соответствии с планом развития производственной инфраструктуры. Сейчас на территории индустриального парка и особой экономической зоны ведется строительство дороги, соединяющей расположенные в их границах предприятия, в числе которых и завод Haval. Именно она запечатлена на фотографиях со строительной техникой", - рассказали в представительстве марки.