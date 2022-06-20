Появились патентные изображения новой Toyota Crown

В Сети рассекретили патентные изображения Toyota Crown нового, уже 16 поколения. Судя по ним, японская компания решила изменить форм-фактор в угоду рыночным трендам и придать седану черты кроссовера с увеличенным дорожным просветом. По данным японских СМИ, дебют Crown следующей генерации с индексом S235 состоится 15 июля 2022 года, а в будущем к семейству присоединятся кросс-универсал и даже хэтчбек.

Фото: chizai-watch.com chizai-watch.com

Если верить просочившимся в Сеть изображениям, Crown 16 генерации получит «сросшуюся» оптику, крупную решетку радиатора, пластиковый обвес по периметру и молдинги на дверях. В основу автомобиля предположительно ляжет платформа TNGA-L, на которой базируется и актуальная Crown S220. Однако не исключено, что Toyota в целях экономии решит сменить «тележку» на переднеприводную TNGA GA-K с поперечным расположением мотора.

О силовой установке подтвержденной информации тоже пока нет. Японский портал Best Car прочит Crown гибридную силовую установку, в состав которой, помимо электродвигателя, войдет 226-сильный 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор либо наддувная «четверка» объемом 2,4 литра.

Габаритная длина Toyota Crown по данным СМИ составит 4930 миллиметров, что всего на пять миллиметров меньше длины BMW X6. При этом японский седан будет уже и приземистее с шириной и высотой, равными 1840 и 1540 миллиметрам соответственно. Расстояние между осями — 2850 миллиметров.