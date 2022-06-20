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8 минут назад

Кроссовер Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в мире по итогам 2021 года

Южный автомобиль

Аналитическое агентство JATO Dynamics, изучив результаты продаж автомобилей на пяти континентах и на рынках 106 стран, назвало самые прадоваемые модели по итогам 2021 года.

Назван самый продаваемый автомобиль в мире
Фото: ToyotaToyota

В итоге самым продаваемым автомобилем в мире в 2021 году стал кроссовер Toyota RAV4. Он был продан в количестве 1,13 млн штук, что на 6% больше, чем в 2020 году.

Второе место в списке самых популярных автомобилей в мире заняла Toyota Corolla, а замкнул тройку лидеров еще один японский кроссовер — Honda CR-V.

Также в списке самых продаваемых автомобилей значатся Nissan Sentra, Toyota Camry, Honda HR-V, Ford F-150, Toyota Hilux, Tesla Model 3 и Honda Accord.

Кроме того, JATO Dynamics назвали самые популярные автомобили в отдельных сегментах. Например, самым популярным среднеразмерным кроссовером стал Toyota Highlander, лидером премиум-сегмента BMW 3-й серии, самый популярный пикап в мире — Ford F-150. Самым продаваемым спорткаром стал американский Ford Mustang.

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