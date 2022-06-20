Назван самый продаваемый автомобиль в мире

Аналитическое агентство JATO Dynamics, изучив результаты продаж автомобилей на пяти континентах и на рынках 106 стран, назвало самые прадоваемые модели по итогам 2021 года.
В итоге самым продаваемым автомобилем в мире в 2021 году стал кроссовер Toyota RAV4. Он был продан в количестве 1,13 млн штук, что на 6% больше, чем в 2020 году.
Второе место в списке самых популярных автомобилей в мире заняла Toyota Corolla, а замкнул тройку лидеров еще один японский кроссовер — Honda CR-V.
Также в списке самых продаваемых автомобилей значатся Nissan Sentra, Toyota Camry, Honda HR-V, Ford F-150, Toyota Hilux, Tesla Model 3 и Honda Accord.
Кроме того, JATO Dynamics назвали самые популярные автомобили в отдельных сегментах. Например, самым популярным среднеразмерным кроссовером стал Toyota Highlander, лидером премиум-сегмента BMW 3-й серии, самый популярный пикап в мире — Ford F-150. Самым продаваемым спорткаром стал американский Ford Mustang.