Новый мини-электромобиль Changan: забавный дизайн, заманчивая цена

Китайские дилеры начали принимать заказы на новый компактный электромобиль Changan Lumin.
На фоне других китайских микромобилей новинка выделяется своим оригинальным дизайном. Благодаря плавным линиям кузова и круглым фарам с «ресницами» трёхдверный хэтчбек Changan Lumin выглядит будто персонаж мультфильма.
Салон машины прост и практичен: перед водителем — небольшой экран с приборами, по центру передней панели — дисплей медиасистемы. Машина длиной 3,27 метра рассчитана на четырёх человек, но на задних местах более-менее удобно смогут разместиться только дети. В небольшой багажник поместится пара пакетов из супермаркета.
Changan Lumin построен на новой платформе собственной разработки — с электромотором на передней оси и задней зависимой подвеской. Базовый вариант модели оснащают двигателем мощностью 41 л. с., а более дорогую версию — 48-сильным агрегатом.
С «младшим» мотором предлагаются на выбор батареи ёмкостью 13 и 18 кВтч с запасом хода 155 и 210 км соответственно. Для более мощной версии предназначен аккумулятор на 28 кВтч, позволяющий проехать уже 300 км на одной зарядке.
Changan Lumin может похвастаться не только привлекательным дизайном, но и заманчивыми ценами. Базовый электромобиль стоит 49 тысяч юаней — это примерно 420 тысяч рублей по текущему курсу, а топ-версия с большой батареей стоит 64 тысячи юаней (примерно 550 тысяч рублей).
Модель будет продаваться только на местном рынке. Главным конкурентом новинки станет ещё более компактный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV, который является самой продаваемой машиной в Китае.