Новый мини-электромобиль Changan: забавный дизайн, заманчивая цена

Китайские дилеры начали принимать заказы на новый компактный электромобиль Changan Lumin.

Фото: Changan Changan

На фоне других китайских микромобилей новинка выделяется своим оригинальным дизайном. Благодаря плавным линиям кузова и круглым фарам с «ресницами» трёхдверный хэтчбек Changan Lumin выглядит будто персонаж мультфильма.

Changan

Салон машины прост и практичен: перед водителем — небольшой экран с приборами, по центру передней панели — дисплей медиасистемы. Машина длиной 3,27 метра рассчитана на четырёх человек, но на задних местах более-менее удобно смогут разместиться только дети. В небольшой багажник поместится пара пакетов из супермаркета.

Changan

Changan Lumin построен на новой платформе собственной разработки — с электромотором на передней оси и задней зависимой подвеской. Базовый вариант модели оснащают двигателем мощностью 41 л. с., а более дорогую версию — 48-сильным агрегатом.

С «младшим» мотором предлагаются на выбор батареи ёмкостью 13 и 18 кВтч с запасом хода 155 и 210 км соответственно. Для более мощной версии предназначен аккумулятор на 28 кВтч, позволяющий проехать уже 300 км на одной зарядке.

Changan

Changan Lumin может похвастаться не только привлекательным дизайном, но и заманчивыми ценами. Базовый электромобиль стоит 49 тысяч юаней — это примерно 420 тысяч рублей по текущему курсу, а топ-версия с большой батареей стоит 64 тысячи юаней (примерно 550 тысяч рублей).

Changan