Водитель самоката получил уголовный срок

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого в декабре 2021 года задержали сотрудники полиции во время управления электрическим самокатом в состоянии опьянения. При вынесении приговора средство индивидуальной мобильности (СИМ) приравняли к механическим транспортным средствам категории «М». В результате россиянину назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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Следствие установило, что в декабре 2021 года мужчина после новогоднего корпоратива поехал в аптеку на электросамокате в состоянии опьянения. Согласно правилам дорожного движения, СИМ является механическим транспортным средством, которое можно приравнять к мопедам мощностью более 250 ватт или 0,34 лошадиной силы. Нетрезвое состояние сотрудники полиции подтвердили с помощью медицинского освидетельствования.

Оказалось, что год назад мужчину лишили водительских прав за отказ от освидетельствования. Таким образом, повторное задержание стало отягчающим обстоятельством, которое предусматривает денежный штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный период.

В результате суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, россиянину запретили заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.