В Европе теперь выпускают 1000 электрокаров Tesla в неделю

Объемы производства Tesla в Европе достигли 1000 электромобилей в неделю. Речь идет о Гигафабрике 4, или «Гига Берлин» в окрестностях немецкой столицы, конвейер которой был запущен этой весной — с задержкой из-за бюрократических проволочек. Выйти на нынешний объем производства тоже не удалось в срок: помешали проблемы с поставками комплектующих, которых в апреле хватало примерно на 350 машин в неделю.
Первый завод Tesla в Европе начали строить в 2019 году. В процессе компания сталкивалась с различными проблемами и негативной реакцией местных экоактивистов, вынуждавшими останавливать работы. К октябрю 2021 года четвертую Гигафабрику наконец достроили, и глава Tesla Илон Маск закатил вечеринку на девять тысяч человек к ее открытию. Однако его пришлось отложить: отсутствовали разрешения от местных властей, которые удалось получить только к весне 2022 года.
В результате выйти на намеченную на март мощность предприятию удалось только сейчас. Если с конвейера стабильно будут сходить по 1000 Model Y в неделю, то за год «Гига Берлин» будет выпускать порядка 50 тысяч машин — это почти в 10 раз меньше максимального объема, которого планируется достичь.
При этом, по данным Electrek, европейский завод уже сейчас работает лучше, чем Гигафабрика в Остине, штат Техас. Дело в передовых аккумуляторах типа 4680, на которые перешла американская площадка: они стоят примерно на 15 процентов дешевле «стандартных» и увеличивают запас хода на 16 процентов, однако проблемы с их наличием ограничивают темпы выпуска электрокаров. Берлинская фабрика пока использует более доступные блоки типа 2170, однако в будущем и она планирует переключиться на новый формат.