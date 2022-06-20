В Европе теперь выпускают 1000 электрокаров Tesla в неделю

Объемы производства Tesla в Европе достигли 1000 электромобилей в неделю. Речь идет о Гигафабрике 4, или «Гига Берлин» в окрестностях немецкой столицы, конвейер которой был запущен этой весной — с задержкой из-за бюрократических проволочек. Выйти на нынешний объем производства тоже не удалось в срок: помешали проблемы с поставками комплектующих, которых в апреле хватало примерно на 350 машин в неделю.

Первый завод Tesla в Европе начали строить в 2019 году. В процессе компания сталкивалась с различными проблемами и негативной реакцией местных экоактивистов, вынуждавшими останавливать работы. К октябрю 2021 года четвертую Гигафабрику наконец достроили, и глава Tesla Илон Маск закатил вечеринку на девять тысяч человек к ее открытию. Однако его пришлось отложить: отсутствовали разрешения от местных властей, которые удалось получить только к весне 2022 года.

В результате выйти на намеченную на март мощность предприятию удалось только сейчас. Если с конвейера стабильно будут сходить по 1000 Model Y в неделю, то за год «Гига Берлин» будет выпускать порядка 50 тысяч машин — это почти в 10 раз меньше максимального объема, которого планируется достичь.