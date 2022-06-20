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2 часа назад

Новости автомира: Opel отметит 40-летие Corsa ограниченной серией в стиле ретро

Motor.ruиещё 2

Opel Corsa производится с 1982 года, и в 2022-м немецкая марка празднует 40-летие модели. В честь юбилея Opel подготовил ограниченную серию 40 Years Limited Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 1982 экземпляра: каждый из них выкрашен в оригинальный красный цвет Rekord Red, отмечен номерной табличкой и элементами дизайна в стиле ретро. Например, для обивки сидений использовали клетчатую ткань, которая отсылает к европейским автомобилям начала 80-х годов.

Opel отметит 40-летие Corsa ограниченной серией в стиле ретро
Фото: Opel Corsa 40 Years Limited Edition© OpelOpel Corsa 40 Years Limited Edition© Opel

Corsa серии 40 Years предлагается в двухцветном кузове: красный оттенок сочетается с черными передними и средними стойками и черной же крышей. Логотипы Opel затемнили, радиаторную решетку тоже сделали черной, как и спойлер, а также установили 17-дюймовые черные диски с матовыми элементами.

Каждый автомобиль спецсерии будет отмечен индивидуальной табличной с номером от 0001 до 1982, а дополнительно можно заказать пару носков в клетку, которые гармонируют с обивкой кресел. В список оснащения включены светодиодные фары, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также комплекс систем безопасности, который, среди прочего, включает систему предупреждения о лобовом столкновении с функциями автоматического торможения и распознавания пешеходов.

За 40 лет было продано около 14 миллионов экземпляров Corsa. В Opel отмечают, что модель остается бестселлером среди малолитражных автомобилей на немецком рынке, а батарейная Corsa-e стала самым популярным электромобилем в Германии по итогам мая 2022 года. В России Opel Corsa не представлена.

Автоновости,Opel Corsa,Opel,Apple,
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