Opel отметит 40-летие Corsa ограниченной серией в стиле ретро

Opel Corsa производится с 1982 года, и в 2022-м немецкая марка празднует 40-летие модели. В честь юбилея Opel подготовил ограниченную серию 40 Years Limited Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 1982 экземпляра: каждый из них выкрашен в оригинальный красный цвет Rekord Red, отмечен номерной табличкой и элементами дизайна в стиле ретро. Например, для обивки сидений использовали клетчатую ткань, которая отсылает к европейским автомобилям начала 80-х годов.

Фото: Opel Corsa 40 Years Limited Edition© Opel Opel Corsa 40 Years Limited Edition© Opel

Corsa серии 40 Years предлагается в двухцветном кузове: красный оттенок сочетается с черными передними и средними стойками и черной же крышей. Логотипы Opel затемнили, радиаторную решетку тоже сделали черной, как и спойлер, а также установили 17-дюймовые черные диски с матовыми элементами.

Каждый автомобиль спецсерии будет отмечен индивидуальной табличной с номером от 0001 до 1982, а дополнительно можно заказать пару носков в клетку, которые гармонируют с обивкой кресел. В список оснащения включены светодиодные фары, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также комплекс систем безопасности, который, среди прочего, включает систему предупреждения о лобовом столкновении с функциями автоматического торможения и распознавания пешеходов.