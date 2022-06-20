В России вступил в силу закон, который существенно изменил работу судебных приставов. В частности, теперь с россиян могут автоматически списывать штрафы, которые не были оплачены вовремя, причем происходить этой будет без личного участия самих приставов — искать должников по базе и списывать необходимую сумму по истечении срока оплаты будет искусственный интеллект. Для водителей в законе также есть нововведение — теперь они смогут оспаривать штрафы, вынесенные в автоматическом режиме.

По закону у каждого автомобилиста есть десять дней на обжалование штрафа, также в течение 20 дней с даты вынесения постановления можно оплатить штраф со скидкой 50 процентов. При этом на «тяжелые» нарушения скидка не распространяется. В числе таких нарушений управление автомобилем в состоянии опьянения, повторные случаи превышения скорости более чем на 40 километров в час, проезда на красный и выезда на встречную полосу.

Всего у водителей есть 60 дней на то, чтобы оплатить штраф. Если не оплатить его вовремя, на водителя наложат санкции, начиная от ареста имущества и заканчивая запретом на выезд за границу. Теперь же штрафы будут списывать со счетов нарушителей в автоматическом режиме. При этом речь идет о штрафах, которые не требуют личного присутствия приставов — искать должников и проводить списание будет искусственный интеллект.