Электрокары становятся все менее привлекательными

Одно из условий популярности электрокаров, к которому должны стремиться производители, снижение цен до уровня машин с ДВС. Однако пока повестка дня такова, что стоимость "электричек" безудержно растёт.

Фото: Tesla Tesla

Tesla уже несколько раз в течение последних месяцев переписывала цены на свою продукцию, за что была исключена в некоторых штатов из программы субсидирования. С прошлой недели электрокары Tesla вновь подорожали. Если Tesla Model Y стала дороже на две тысячи долларов и стоит теперь от 65 990 долларов, то прибавка у Tesla Model S составила пять тысяч (цена стартует от 104 990 долларов), а у кроссовера Model X - все шесть (от 120 990 долларов).

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Причины очередной корректировки прайсов традиционно не называется. Очевидно, что повышение цен - ответ на высокую инфляцию в США, а также рост цен на энергоносители, комплектующие, которые становится всё сложнее доставлять из-за санкций и проведения специальной военной операции на Украине. Нынешняя прибавка позволяет Tesla компенсировать затраты на производство автомобилей, только готовящихся к производству: у компании множество заказов, которых клиенты вынуждены ждать от полугода и более.

Вряд ли Илона Маска можно назвать бескорыстным бизнесменом и меценатом, который будет работать в минус, и в данном случае повышение цен может быть попыткой сохранить денежные потоки, которые то и дело уменьшаются: то акции обвалятся, то за массовые дефекты хотят взыскать сотни миллионов долларов, то хотят "обобрать" Маска за подельничество в создании криптопирамиды на целых 258 млрд долларов.

Однако не только Tesla замечена в повышении стоимости своей продукции: GMC сообщила о подорожании Hummer EV на 6250 долларов, предупредив, что это не последняя корректировка цен. В компании назвали увеличение затрат на логистику, комплектующие и технологии основными причинами неприятной новости для тех, кто хотел купить пикап или внедорожник Hummer EV. Стоимость пикапа начинается от 84 650 долларов, но ждать автомобиль придётся до весны 2024 года, если клиент хочет получит авто в этом году, то нужно заказывать Hummer EV 3X за 104 650 долларов. Цены на внедорожник аналогичны, но сроки доставки на 6-12 месяцев больше.